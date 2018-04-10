Ультрамарафонец Ерохин установил мировой рекорд

Ультрамарафонец Ерохин пересек Калмыкию за семь суток и установил мировой рекорд

Российский ультрамарафонец Дмитрий Ерохин пересек Калмыкию с севера на юг за семь суток 10 часов и 48 минут и установил мировой рекорд. Забег проводился в поддержку сохранения и увеличения популяции сайгаков, одного из символов степи и республики, сообщил во вторник ТАСС Ерохин.

"Я стартовал 1 апреля 2018 года в 7:30 утра рядом с селом Хонч Нур, прошел дистанцию 574 км и финишировал вблизи поселка Артезиан. Для того, чтобы рекорд был зафиксирован, средняя скорость забега должна была быть не менее 60 км/сутки. Моя скорость передвижения составила 77 км/сутки. Рекорд зафиксирован официально, он фиксировался в "Страва" и "Иридиум" — это онлайн-трекинги", — уточнил ультрамарафонец.

По его словам, все этапы забега транслировались в социальных сетях и в специальных беговых приложениях. По всему маршруту марафонца сопровождали представители республиканских профильных министерств и муниципальных образований Калмыкии. Местные жители также поддерживали спортсмена. Ерохин отметил, что самым тяжелым был последний участок забега, когда пришлось вброд переходить через реку Куму.

"Вода иногда доходила до пояса. Так я шел примерно три километра, замерз, но вышел. Сложности вносил порой и сильный ветер, который дул в лицо или сбоку, что мешало. А финишировал я в камышах, который был выше моего роста. На финише получилось, что одна нога была еще в Калмыкии, а другая — уже в Дагестане", — добавил Ерохин.

Сайгаки входят в пятерку антилоп, находящихся на грани вымирания. До 2014 года их численность стабильно снижалась, в частности популяция сайгаков северо-западного Прикаспия сократилась за 20 лет в 50 раз — с 250 тыс. голов до 5 тыс. Сейчас сайгаки обитают только в Казахстане, западной Монголии, в России (в Калмыкии и Астраханской области) и Узбекистане. В Калмыкии расположен государственный заповедник "Черные земли" — это одно из основных мест обитания сайгаков, сейчас отмечается небольшой рост численности этих антилоп.