Мини-футбол, ветераны ЗелАО 40 лет +

11 апреля финальным матчем Кубка между командами Спутник — РТК Граф закончилось первенство города Зеленограда по мини-футболу (зал) 2017-2018 года по возрастной группе ветераны 40 лет +. Победу в финале Кубка одержала команда Спутник со счётом 6-1.

ОТЧЁТ

о проведении XII — городского открытого первенства

по мини-футболу (зал) 2017 — 2018 гг.

среди сборных любительских команд ветеранов футбола 40 лет +

Время проведения: ноябрь 2017 года по апрель 2018 года.

Место проведения: спортзал АНО СВЦ «Комплекс „Рекорд“, корп. 1637 „А“

Участвовало в соревнованиях более 100 футболистов.

Проведено 44 официальных матча (игровой день — среда).

Матчи обслуживали судьи: Буринов О. М. ; Балашов А. А. ; Камкин А. Н. ;

Сапенский В. Д. ; Щекланов В. В. ; Завьялов И. А. ; Ветчинин А. Е. ;

Чаплыгин С. В. ; Соловьёв А. А. ; Санин Л. Г.

ЧЕМПИОНАТ

Ф/К РТК „ГРАФ“ (рук. Заболотный А. Н.) — 39 очков

Ф/К „СПУТНИК“ (рук. Мазов Е. В.) — 33 очка

Ф/К „ПЛАМЯ“ (рук. Пастухов А. И.) — 27 очков

Ф/К „МИЭТ“ (рук. Гунько В. В.) — 15 очков

Ф/К „БЛАГОВЕСТ“ (рук. Солдатенков А. А.) — 6 очков

Лучший вратарь чемпионата

Лучший бомбардир чемпионата

Гумеров Азамат — 27 мячей (ф/к Спутник)

Король Юрий — 21 мяч (ф/к Спутник)

КУБОК

ПОБЕДИТЕЛЬ ф/к СПУТНИК (6-1)

ФИНАЛИСТ ф/к РТК ГРАФ

Организаторы первенства ветеранов 40 лет + по мини-футболу федерация футбола города Зеленограда (Президент Цыз А. В.), государственное бюджетное учреждение „ФАВОРИТ“ (Директор Сахнов М. А.) при активной помощи и поддержке руководства АНО „СВЦ Комплекс „Рекорд“ (Генеральный директор Невзоров В. В.).