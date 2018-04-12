Мини-футбол, ветераны ЗелАО 40 лет + 

11 апреля финальным матчем Кубка между командами Спутник — РТК Граф закончилось первенство города Зеленограда по мини-футболу (зал) 2017-2018 года по возрастной группе ветераны 40 лет +. Победу в финале Кубка одержала команда Спутник со счётом 6-1.
ОТЧЁТ
о проведении XII — городского открытого первенства
по мини-футболу (зал) 2017 — 2018 гг.
среди сборных любительских команд ветеранов футбола 40 лет +
Время проведения: ноябрь 2017 года по апрель 2018 года.
Место проведения: спортзал АНО СВЦ «Комплекс „Рекорд“, корп. 1637 „А“
Участвовало в соревнованиях более 100 футболистов.
Проведено 44 официальных матча (игровой день — среда).
Матчи обслуживали судьи: Буринов О. М. ; Балашов А. А. ; Камкин А. Н. ;
Сапенский В. Д. ; Щекланов В. В. ; Завьялов И. А. ; Ветчинин А. Е. ;
Чаплыгин С. В. ; Соловьёв А. А. ; Санин Л. Г.
ЧЕМПИОНАТ
Ф/К РТК „ГРАФ“ (рук. Заболотный А. Н.) — 39 очков
Ф/К „СПУТНИК“ (рук. Мазов Е. В.) — 33 очка
Ф/К „ПЛАМЯ“ (рук. Пастухов А. И.) — 27 очков
Ф/К „МИЭТ“ (рук. Гунько В. В.) — 15 очков
Ф/К „БЛАГОВЕСТ“ (рук. Солдатенков А. А.) — 6 очков
Лучший вратарь чемпионата
Казаков Сергей — ф/к „РТК Граф“
Лучший бомбардир чемпионата
Гумеров Азамат — 27 мячей (ф/к Спутник)
Король Юрий — 21 мяч (ф/к Спутник)
Смирнов Егор — 20 мячей (ф/к Спутник)
КУБОК
ПОБЕДИТЕЛЬ ф/к СПУТНИК (6-1)
ФИНАЛИСТ ф/к РТК ГРАФ
Организаторы первенства ветеранов 40 лет + по мини-футболу федерация футбола города Зеленограда (Президент Цыз А. В.), государственное бюджетное учреждение „ФАВОРИТ“ (Директор Сахнов М. А.) при активной помощи и поддержке руководства АНО „СВЦ Комплекс „Рекорд“ (Генеральный директор Невзоров В. В.).