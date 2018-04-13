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Родченкова обвинили в создании российской системы допинга
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Родченкова обвинили в создании российской системы допинга 

Lenta.ru 6 часов назад
Фото: Даниил Иванов / «Коммерсантъ»
Президент Международного союза биатлонистов (IBU) Андерс Бессеберг обвинил информатора Всемирного антидопингового агентства (WADA) Григория Родченкова в создании российской системы допинга. Его слова приводит tv2.no.
«Я уверен, что в российском спорте была система употребления допинга, которая начиналась с московской лаборатории и Родченкова, руководившего ей. Но это делалось в обход спортивных департаментов и комитетов. Я видел переписку, которую мы получили в IBU в связи с делами российских биатлонистов», — заявил Бессеберг.
По мнению президента IBU, федерации спорта в России не участвовали в допинговой системе. «Если бы много федераций были задействованы в этом, сотни людей знали бы об этом. Поэтому я подозреваю, что это была московская лаборатория с Родченковым и, возможно, РУСАДА, была вовлечена, а затем спортивный департамент и, возможно, спорткомитет», — добавил он.
10 апреля в штаб-квартире IBU начались обыски. Представители WADA рассказали, что обыск был связан с расследованием по вопросам допинга. В агентстве заявили, что Бессеберг участвовал в коррупционных схемах и получил от российской стороны «полный дипломат долларов». Норвежские СМИ также сообщили, что с 2011 года он скрыл 65 спорных допинг-проб российских биатлонистов.
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