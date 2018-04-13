Британскому спортсмену-гею гарантируют безопасность в РФ

Британскому спортсмену-гею гарантируют безопасность в России

Президент Российской федерации прыжков в воду Алексей Власенко прокомментировал слова двукратного чемпиона мира по прыжкам в воду британца Тома Дэйли , являющегося открытым геем, о том, что он боится ехать в Казань, где пройдет этап Мировой серии.

"Никаких проблем на этот счет у него до этого не было, когда он приезжал, и сейчас не будет. Мы все ждем сильнейших спортсменов. Будем очень рады снова видеть Тома в России. Том знает, как проходят у нас соревнования, все организовано на самом высоком уровне", — цитирует Власенко "РИА Новости".

Этап Мировой серии в Казани пройдет 4-6 мая. В 2015 году британец завоевал золото чемпионата мира по водным видам, который прошел в Казани.