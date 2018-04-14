Женская сборная России по мини-футболу одержала вторую победу над Польшей 

Женская сборная России по мини-футболу во втором товарищеском матче обыграла команду Польши со счётом 3:1. В российской команде голы забили Виктория Лебедева, Александра Самородова и Маргарита Семёнова Как и накануне, встреча состоялась в польском городе Гожув-Велькопольски.
Напомним, что в первой игре россиянки обыграла команду Польши со счётом 4:2.
Мини-футбол. Женщины. Товарищеский матч
Польша — Россия — 1:3 (1:2). Голы: Собкович, 32 — Лебедева, 4, Самородова, 15, Семенова, 38.
Первый матч — 2:4.