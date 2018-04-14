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«Сибиряк» в гостях победил «Прогресс» во 2-м матче 19-го тура ЧР по мини-футболу
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«Сибиряк» в гостях победил «Прогресс» во 2-м матче 19-го тура ЧР по мини-футболу 

Чемпионат.com 3 часа назад
Новосибирский «Сибиряк» во втором матче 19-го тура чемпионата России по мини-футболу на выезде переиграл глазовский «Прогресс» со счётом 6:2. Накануне «Сибиряк» также оказался сильнее — 4:2.
Подопечные Евгения Куксевича занимает третье место в турнирной таблице, имея в активе 66 очков. «Прогресс» располагается на седьмой позиции, набрав 36 баллов.
Мини-футбол. Чемпионат России. Суперлига 19-й тур. Второй матч
«Прогресс» (Глазов) — «Сибиряк» (Новосибирск) — 2:6 (0:0) голы: Сими Сайотти, 30 (0:1), Козлов, 30 (1:1), Кудзиев, 30 (1:2, 6м), Аширов, 35 (1:3), Будин, 35 (1:4, авт.), Плахов, 37 (1:5), Козлов, 40 (2:5), Аширов, 48 (2:6).
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