«Сибиряк» в гостях победил «Прогресс» во 2-м матче 19-го тура ЧР по мини-футболу

Новосибирский «Сибиряк» во втором матче 19-го тура чемпионата России по мини-футболу на выезде переиграл глазовский «Прогресс» со счётом 6:2. Накануне «Сибиряк» также оказался сильнее — 4:2. Подопечные Евгения Куксевича занимает третье место в турнирной таблице, имея в активе 66 очков. «Прогресс» располагается на седьмой позиции, набрав 36 баллов. Мини-футбол. Чемпионат России. Суперлига 19-й тур. Второй матч «Прогресс» (Глазов) — «Сибиряк» (Новосибирск) — 2:6 (0:0) голы: Сими Сайотти, 30 (0:1), Козлов, 30 (1:1), Кудзиев, 30 (1:2, 6м), Аширов, 35 (1:3), Будин, 35 (1:4, авт.), Плахов, 37 (1:5), Козлов, 40 (2:5), Аширов, 48 (2:6).