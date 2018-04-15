«КПРФ» снова обыграл «Норильский никель» в ЧР по мини-футболу 

«Норильский никель» на своей площадке потерпел второе поражение от «КПРФ» в рамках 19-го тура чемпионата России по мини-футболу среди команд Суперлиги. Вторая встреча соперников завершилась победой гостей со счётом 6:5. Хет-трик в составе хозяев оформил Александр Фукин. У гостей дважды отличился Андрей Понкратов. Решающий гол забил на 48-й минуте Паулиньо.
Накануне «КПРФ» разгромил «Норильский никель со счётом 7:2.
Мини-футбол. Чемпионат России. Суперлига. 19-й тур. 2-й матч
»Норильский никель» — «КПРФ» (Москва) — 5:6 (1:3). Голы: Фукин, 3, 44, 45, Пономарёв, 38, Гончаров, 42 — Понкратов, 6, 40, Сирило, 17, Лин, 21, Багиров, 30, Паулиньо, 48.