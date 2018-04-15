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«Синара» обыграла «Новую генерацию» в ЧР по мини-футболу
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«Синара» обыграла «Новую генерацию» в ЧР по мини-футболу 

Чемпионат.com 6 часов назад
Завершились два матча 19-го тура чемпионата России по мини-футболу среди команд Суперлиги. Екатеринбургская «Синара» на выезде нанесла поражение «Новой генерации» со счётом 5:1. 16 апреля соперники вновь встретятся в рамках 19-го тура.
«Дина» на своей площадке повторно проиграла «Автодору», на этот раз со счётом 0:3.
Мини-футбол. Чемпионат России. Суперлига. 19-й тур Первый матч
«Новая генерация» (Сыктывкар) — «Синара» (Екатеринбург) — 1:5 (0:3). Голы: Семуков, 28 — Абрамов, 9, Прудников, 20, Сорокин, 22, Демин, 42, Бастриков, 48.
Второй матч
«Дина» (Москва) — «Автодор» (Смоленск) — 0:3 (0:1). Голы: Циммерман, 22, Давыдов, 28, Плахов, 31.
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