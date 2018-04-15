«Синара» обыграла «Новую генерацию» в ЧР по мини-футболу

Завершились два матча 19-го тура чемпионата России по мини-футболу среди команд Суперлиги. Екатеринбургская «Синара» на выезде нанесла поражение «Новой генерации» со счётом 5:1. 16 апреля соперники вновь встретятся в рамках 19-го тура.

«Дина» на своей площадке повторно проиграла «Автодору» , на этот раз со счётом 0:3.

Мини-футбол. Чемпионат России. Суперлига. 19-й тур Первый матч

«Новая генерация» (Сыктывкар) — «Синара» (Екатеринбург) — 1:5 (0:3). Голы: Семуков, 28 — Абрамов, 9, Прудников, 20, Сорокин, 22, Демин, 42, Бастриков, 48.

Второй матч

«Дина» (Москва) — «Автодор» (Смоленск) — 0:3 (0:1). Голы: Циммерман, 22, Давыдов, 28, Плахов, 31.