«Автодор» победил «Дину» в матче ЧР по мини-футболу 

Смоленский "Автодор" обыграл московскую «Дину» в матче 19-го тура чемпионата России по мини-футболу.
Встреча, прошедшая в воскресенье в Троицке, завершилась со счетом 3:0 в пользу «Автодора». В составе победителей голы забили Юрий Циммерман (22-я минута), Александр Давыдов (28) и Александр Плахов (31).
В других матчах зафиксированы следующие результаты:
"Политех" (Санкт-Петербург) — «Ухта» — 2:4,
"Норильский никель" (Норильск) — КПРФ (Москва) — 5:6,
"Новая генерация" (Сыктывкар) — «Синара» (Екатеринбург) — 1:5.