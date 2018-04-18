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Мамиашвили приветствует решение украинских борцов
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Мамиашвили приветствует решение украинских борцов выступить на чемпионате Европы в России 

ТАСС 3 часа назад
Фото: ТАСС
Решение сборной Украины по спортивной борьбе выступить на чемпионате Европы в России является правильным, украинские спортсмены не будут обделены вниманием со стороны организаторов и болельщиков. Об этом ТАСС заявил президент Федерации спортивной борьбы России (ФСПР) Михаил Мамиашвили.
Во вторник пресс-служба Ассоциации спортивной борьбы Украины сообщила, что украинская сборная примет участие в чемпионате Европы, несмотря на запрет Министерства спорта и молодежи Украины. Отмечается, что данное решение было принято "с целью участия в континентальном чемпионате, минимизации рисков, ожидающих спортивную борьбу Украины вследствие неучастия в этом мероприятии, и в соответствии с принципами олимпизма, положений Олимпийской хартии и Объединенного мира борьбы".
"Мы ждем украинцев так же, как и других участников и гостей соревнований. Для них будут созданы максимально комфортные условия для проживания, тренировочной работы и для участия в самих соревнованиях. Решение ехать на турнир — это решение подавляющего большинства спортсменов, тренеров, специалистов, они не хотят участвовать в псевдополитических акциях. Считаю решение наших украинских коллег участвовать в турнире правильным, мы их ждем с удовольствием", — заявил Мамиашвили.
"Мы ожидаем делегацию из Украины примерно из 30 человек, украинцы выступят во всех видах программы. У них очень сильная сборная, особенно женская команда. В Каспийске сделано многое, чтобы спортсмены чувствовали себя комфортно, они не будут обделены любовью публики, болельщиков", — добавил он.
"Запрет в выезде своим спортсменам нельзя никак объяснить. Скорее, стоит задача, чтобы спортсмены наших стран не общались. Поставить крест на великой истории и великих традициях — это очень примитивно и низко", — заключил собеседник агентства.
В марте министр молодежи и спорта Украины Игорь Жданов подписал указ, согласно которому украинские спортсмены не будут участвовать в соревнованиях, проходящих на территории России. Чемпионат Европы пройдет с 30 апреля по 6 мая в Каспийске. В его программу включены соревнования по вольной, женской и греко-римской борьбе.
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