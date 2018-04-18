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Украинским спортсменам запретили выступать в РФ за госсчет
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Украина отказалась оплачивать спортсменам поездки в РФ 

Рамблер 15 часов назад
Фото: Reuters
Министр молодежи и спорта Украины Игорь Жданов опроверг информацию об отмене запрета на участие украинцев в соревнованиях в России. Об этом чиновник написал на своей странице в Facebook.
По словам Жданова, из-за автономии спорта и Олимпийской хартии он «физически не может запретить» поездки спортсменов и тренеров на зарубежные соревнования.
Министр заявил, что украинским властям пришлось внести юридические уточнения в приказ и запретить «государственное финансирование участия сборных команд Украины в соревнованиях» в РФ.
«Подчеркиваю — сути решение это не меняет. Никаких средств украинских налогоплательщиков не будут потрачено на такие поездки. Никаких премиальных выплат за участие в таких соревнованиях начислено не будет», — написал он.
По его словам, украинские спортивные чиновники «категорически против участия сборных команд в любых соревнованиях в России». Всю «моральную ответственность» за это Жданов возложил на спортивные федерации и «персонально атлетов и тренеров».
В марте Жданов подписал указ, запрещающий украинским спортсменам участвовать в любых соревнованиях на территории России.
В апреле Ассоциация спортивной борьбы Украины сообщила, что атлетам снова разрешили участвовать в соревнованиях в РФ. При этом еще во время действия запрета исполком ассоциации решил подать заявку на участие в чемпионате Европы по борьбе, который с 30 апреля по 6 мая пройдет в российском Каспийске. Глава украинской ассоциации по борьбе Эльбрус Тедеев заявил, что введение подобных запретов — это «соревнование по принятию идиотских решений».
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