Украинским спортсменам запретили выступать в РФ за госсчет

Украина отказалась оплачивать спортсменам поездки в РФ

Министр молодежи и спорта Украины Игорь Жданов опроверг информацию об отмене запрета на участие украинцев в соревнованиях в России. Об этом чиновник написал на своей странице в Facebook.

По словам Жданова, из-за автономии спорта и Олимпийской хартии он «физически не может запретить» поездки спортсменов и тренеров на зарубежные соревнования.

Министр заявил, что украинским властям пришлось внести юридические уточнения в приказ и запретить «государственное финансирование участия сборных команд Украины в соревнованиях» в РФ.

«Подчеркиваю — сути решение это не меняет. Никаких средств украинских налогоплательщиков не будут потрачено на такие поездки. Никаких премиальных выплат за участие в таких соревнованиях начислено не будет», — написал он.

По его словам, украинские спортивные чиновники «категорически против участия сборных команд в любых соревнованиях в России». Всю «моральную ответственность» за это Жданов возложил на спортивные федерации и «персонально атлетов и тренеров».

В марте Жданов подписал указ, запрещающий украинским спортсменам участвовать в любых соревнованиях на территории России.

В апреле Ассоциация спортивной борьбы Украины сообщила, что атлетам снова разрешили участвовать в соревнованиях в РФ. При этом еще во время действия запрета исполком ассоциации решил подать заявку на участие в чемпионате Европы по борьбе, который с 30 апреля по 6 мая пройдет в российском Каспийске. Глава украинской ассоциации по борьбе Эльбрус Тедеев заявил, что введение подобных запретов — это «соревнование по принятию идиотских решений».