Елистратов: нужно сделать шорт-трек более раскрученным

Бронзовый призер Олимпиады-2018 российский шорт-трекист Семен Елистратов ответил на вопрос про то, что соревнования чемпионата России посетили только около 200 болельщиков. Слова спортсмена приводят "Известия"

"Думаю, наш вид спорта в этом плане достаточно перспективен. К тому же у нас неплохие результаты. Просто этим должен кто-то заниматься. Ответ тут очень простой. Нужно делать шорт-трек более раскрученным видом спорта — тут должен быть человек, который бы плотно этим занимался.

При этом многие спортсмены достаточно суеверны, и не каждый захочет давать интервью перед стартом или во время соревнований. А популяризация шорт-трека зависит все-таки и от них тоже", — сказал Елистратов.

Ранее Елистратов пожаловался на "безумную усталость" по итогам сезона.