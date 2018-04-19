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Елистратов: нужно сделать шорт-трек более раскрученным
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Елистратов: нужно сделать шорт-трек более раскрученным 

Газета.Ru 2 часа назад
Фото: Damir Sagolj/Reuters
Бронзовый призер Олимпиады-2018 российский шорт-трекист Семен Елистратов ответил на вопрос про то, что соревнования чемпионата России посетили только около 200 болельщиков. Слова спортсмена приводят "Известия".
"Думаю, наш вид спорта в этом плане достаточно перспективен. К тому же у нас неплохие результаты. Просто этим должен кто-то заниматься. Ответ тут очень простой. Нужно делать шорт-трек более раскрученным видом спорта — тут должен быть человек, который бы плотно этим занимался.
При этом многие спортсмены достаточно суеверны, и не каждый захочет давать интервью перед стартом или во время соревнований. А популяризация шорт-трека зависит все-таки и от них тоже", — сказал Елистратов.
Ранее Елистратов пожаловался на "безумную усталость" по итогам сезона.
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