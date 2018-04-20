Российские саблистки выиграли первенство Европы

Российские саблистки Анастасия Баженова, Валерия Большакова, Анастасия Кочетова и Алина Мосейко победили в командных соревнованиях на первенстве Европы по фехтованию среди молодежи (для спортсменов не старше 23 лет) в Ереване.
В финале россиянки победили команду Италии — 45:39. В матче за 3-е место сборная Украины была сильнее команды Франции — 45:43.
Российские рапиристы Искандер Ахметов, Кирилл Бородачёв, Григорий Семенюк и Александр Сироткин завоевали серебро командных соревнований, уступив в финале итальянцам — 31:45. Третьими стали французы, оказавшиеся сильнее украинцев — 45:20.
Мужская сборная шпажистов (Георгий Бруев, Сергей Гребенников, Егор Гужиев, Алан Фардзинов) в командных соревнованиях стала пятой.