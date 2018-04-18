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Гимнастка подала в суд на Олимпийский комитет США
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Гимнастка подала в суд на Олимпийский комитет США 

Рамблер 4 часа назад
Фото: Reuters
Гимнастка, олимпийская чемпионка 2012 года Джордин Уибер подала в суд на государственный университет Мичигана, Федерацию гимнастики США и Олимпийский комитет США из-за домогательств врача Ларри Нассара. Об этом сообщает «Чемпионат».
В своем иске Уибер заявила, что университет и спортивные чиновники скрывали действия Нассара от полиции.
По словам спортсменки, домогательства врача продолжались с 2006-го по 2012 год. Она утверждает, что все медицинские документы были уничтожены, а она и другие гимнастки «не были защищены».
Более 150 женщин обвинили бывшего врача сборной США по спортивной гимнастике Ларри Нассара в насильственных действиях. Большинство из них на момент совершения преступлений были несовершеннолетними. По словам спортсменок, он совершал сексуальное насилие под прикрытием медицинского осмотра.
В декабре 2017 года Нассара приговорили к 60 годам тюрьмы за хранение детской порнографии.
В январе 2018-го 55-летний врач получил 175 лет тюрьмы за сексуальное насилие над несовершеннолетними. Попросить о досрочном освобождении он сможет не ранее, чем через 40 лет.
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