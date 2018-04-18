Гимнастка подала в суд на Олимпийский комитет США

Гимнастка, олимпийская чемпионка 2012 года Джордин Уибер подала в суд на государственный университет Мичигана, Федерацию гимнастики США и Олимпийский комитет США из-за домогательств врача Ларри Нассара. Об этом сообщает «Чемпионат».

В своем иске Уибер заявила, что университет и спортивные чиновники скрывали действия Нассара от полиции.

По словам спортсменки, домогательства врача продолжались с 2006-го по 2012 год. Она утверждает, что все медицинские документы были уничтожены, а она и другие гимнастки «не были защищены».

Более 150 женщин обвинили бывшего врача сборной США по спортивной гимнастике Ларри Нассара в насильственных действиях. Большинство из них на момент совершения преступлений были несовершеннолетними. По словам спортсменок, он совершал сексуальное насилие под прикрытием медицинского осмотра.

В декабре 2017 года Нассара приговорили к 60 годам тюрьмы за хранение детской порнографии.

В январе 2018-го 55-летний врач получил 175 лет тюрьмы за сексуальное насилие над несовершеннолетними. Попросить о досрочном освобождении он сможет не ранее, чем через 40 лет.