Власов вошел в состав сборной по ГРБ

Двукратный олимпийский чемпион Роман Власов вошел в состав сборной России по греко-римской борьбе на чемпионат Европы 2018 года, который пройдет в Каспийске. Об этом сообщил главный тренер национальной команды по греко— римской борьбе Гоги Когуашвили.
В Каспийске выступят следующие спортсмены: Василий Топоев (весовая категория до 55 кг), Сергей Емелин (до 60 кг), Заур Кабалоев (до 63 кг), Артем Сурков (до 67 кг), Адам Курак (до 72 кг), Власов (до 77 кг), Рамазан Абачараев (до 82 кг), Бекхан Оздоев (до 87 кг), Муса Евлоев (до 97 кг) и Виталий Щур (до 130 кг).
Чемпионат Европы пройдет с 30 апреля по 6 мая во Дворце спорта и молодежи имени Али Алиева, где в 2011 году проходил Кубок мира по вольной борьбе. В турнире ожидается участие порядка 400-450 спортсменов.
Решение о проведении чемпионата Европы в Дагестане было принято Объединенным миром борьбы в конце августа 2017 года.