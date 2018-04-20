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«Синара» и «Политех» одержали победы в ЧР по мини-футболу
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«Синара» и «Политех» одержали победы в ЧР по мини-футболу 

Чемпионат.com 2 часа назад
«Синара» на своей площадке разгромила московскую «Дину» со счётом 10:2 в матче 22-го тура чемпионата России по мини-футболу. Хет-трик в составе хозяев оформил Николай Шистеров, дважды отличился Никита Балух.
В другой встрече игрового дня «Политех» дома одержал победу над «Новой генерацией» со счётом 3:1. Дубль оформил Ильнур Исламов.
Мини-футбол. Чемпионат России. Суперлига. 20-й тур  «Синара» (Екатеринбург) — «Дина» (Москва) — 10:2 (2:1). Голы: Демин, 6, Хамадиев, 8, Шистеров, 27, 40, 41, Герасимов, 29, Соколов, 36, Балух, 38, 50, Бастриков, 42 — Лович, 13, Есиков, 31.
«Политех» (Санкт-Петербург) — «Новая генерация» (Сыктывкар) — 3:1 (2:0). Голы: Шарипов, 15, Исламов, 21, 46 — Катанэ, 35.
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