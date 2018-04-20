Команды Москвы и Санкт-Петербурга выиграли кролевые эстафеты на ЧР по плаванию 

Первый день чемпионата России по плаванию завершился в московском спорткомплексе «Олимпийский» кролевыми эстафетами 4х100 м среди мужчин и женщин. Победы одержали мужская сборная Москвы (Климент Колесников, Андрей Жилкин, Владислав Гринев, Владимир Морозов) и женская команда Санкт-Петербурга (Дарья Устинова, Полина Невмовенко, Вероника Андрусенко, Ксения Козюк).
Плавание. Чемпионат России. Москва Вольный стиль. 4х100 м. Мужчины
1. Москва — 3.14,48. 2. Московская область — 3.17,35. 3. Калужская область — 3.19,01.
Женщины
1. Санкт-Петербург — 3.42,48. 2. Свердловская область — 3.43,01. 3. Самарская область — 3.43,38.