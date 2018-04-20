«КПРФ» разгромил «Ухту» в матче ЧР по мини-футболу

«КПРФ» занимает четвёртую строчку в турнирной таблице, «Ухта» — 11-ю.

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