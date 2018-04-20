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«КПРФ» разгромил «Ухту» в матче ЧР по мини-футболу
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«КПРФ» разгромил «Ухту» в матче ЧР по мини-футболу 

Чемпионат.com 45 минут назад
Московский «КПРФ» на своей площадке разгромил «Ухту» в матче 20-го тура чемпионата России по мини-футболу со счётом 7:0. Дубль в составе хозяев оформил Паулиньо, по голу забили Денис Бурков, Владимир Разуванов и Янар Асадов. Ещё два мяча гости отправили в собственные ворота.
«КПРФ» занимает четвёртую строчку в турнирной таблице, «Ухта» — 11-ю.
Мини-футбол. Чемпионат России. Суперлига. 20-й тур  «КПРФ» (Москва) — «Ухта» — 7:0 (3:0). Голы: Волков, 13 (а/г), Бурков, 16, Паулиньо, 20, 43, Разуванов, 26, Рудых, 30 (а/г), Асадов, 32.
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