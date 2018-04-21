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«Сибиряк» обыграл «Норильский никель» и возглавил турнирную таблицу ЧР
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«Сибиряк» обыграл «Норильский никель» и возглавил турнирную таблицу ЧР 

Чемпионат.com 10 часов назад
Новосибирский «Сибиряк» в матче 20-го тура чемпионата России по мини-футболу дома переиграл «Норильский никель» со счётом 5:2. Дубль оформил Сими Сайотти.
Подопечные Евгения Куксевича занимают первое место в турнирной таблице, имея в активе 69 очков. Футболисты из Норильска располагаются на шестой позиции, набрав 50 баллов.
Мини-футбол. Чемпионат России. Суперлига 20-й тур  «Сибиряк» (Новосибирск) — «Норильский никель» (Норильск) — 5:2 (2:2) голы: Сими Сайотти, 2 (1:0), Канивец, 12 (1:1), Фукин, 17 (1:2), Сими Сайотти, 21 (2:2), Дарлан, 38 (3:2), Кудзиев, 47 (4:2), Соколов, 50 (5:2).
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