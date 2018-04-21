«Газпром-Югра» не смог в гостях победить «Прогресс», дважды ведя в счёте 

«Газпром-Югра» не смог обыграть глазовский «Прогресс» в выездном матче 20-го тура чемпионата России. Встреча завершилась вничью — 2:2.
Из-за этой осечки команда Кака потеряла лидерство в турнирной таблице, пропустив вперёд «Тюмень». У югорчан 70 очков. Коллектив Евгения Осинцева располагается на седьмой позиции, набрав 37 баллов.
Мини-футбол. Чемпионат России. Суперлига 20-й тур «Прогресс» (Глазов) — «Газпром-Югра» (Югорск) — 2:2 (1:1) голы: Котляров, 2 (0:1), Костяной, 18 (1:1), Ромуло, 34 (1:2), Гуляйкин, 42 (2:2).