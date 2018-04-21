Ещё
«Газпром-Югра» не смог в гостях победить «Прогресс», дважды ведя в счёте
Далее:
Читайте также:
Ещё

«Газпром-Югра» не смог в гостях победить «Прогресс», дважды ведя в счёте 

Чемпионат.com 9 часов назад
«Газпром-Югра» не смог обыграть глазовский «Прогресс» в выездном матче 20-го тура чемпионата России. Встреча завершилась вничью — 2:2.
Из-за этой осечки команда Кака потеряла лидерство в турнирной таблице, пропустив вперёд «Тюмень». У югорчан 70 очков. Коллектив Евгения Осинцева располагается на седьмой позиции, набрав 37 баллов.
Мини-футбол. Чемпионат России. Суперлига 20-й тур «Прогресс» (Глазов) — «Газпром-Югра» (Югорск) — 2:2 (1:1) голы: Котляров, 2 (0:1), Костяной, 18 (1:1), Ромуло, 34 (1:2), Гуляйкин, 42 (2:2).
Чемпионат.com: последние новости
Далалоян победил в многоборье на ЧР по спортивной гимнастике, Белявский — 2-й «Сибиряк» обыграл «Норильский никель» и возглавил турнирную таблицу ЧР Рапирист Бородачёв и саблистка Большакова — чемпионы Европы по фехтованию U23
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Российские хоккеисты понесли серьезное поражение81
Российская велогонщица погибла в страшном ДТП200
Российская гимнастика вызвала у финнов ужас50
Дзюба добился права сыграть с «Зенитом»3
Шипулин заявил о серьезных проблемах со здоровьем26
Видео
03:14
Овечкин на грани катастрофы
Хоккей
04:03
Обыски в биатлоне: Родченков винит Россию
Биатлон Статьи
03:16
Шипулин заявил о серьезных проблемах со здоровьем
Биатлон
00:21
Винер-Усманова учила Мамун спать с любимым
Летние виды спорта Футбол
00:27
«Реал» поверил в Роналду
Футбол
10:38
FA присоединилась к бойкому ЧМ-2018
Футбол
00:37
Украина поставила условие арбитру из Крыма
Футбол В мире
03:02
«Очнулась у врача»: гимнастку изнасиловали сотни раз
Летние виды спорта Статьи
06:30
Серебряная призерка Олимпиады рассказала о страшной травме
Фигурное катание
01:27
Российский футболист выбрал учебу в школе вместо сборной
Футбол
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение