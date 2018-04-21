Российская велогонщица погибла в страшном ДТП

Российская велогонщица Лидия Плужникова погибла в субботу в Краснодарском крае.
Спортсменка ехала на велосипеде и была сбита в селе Архипо-Осиповка выехавшим на встречную полосу автомобилем. За рулем находился 17-летний водитель без прав на вождение. Врачи не смогли спасти жизнь Плужниковой. Она получила травмы несовместимые с жизнью, сообщается на сайте Федерации велосипедного спорта России (ФВСР).
Президент ФВСР Вячеслав Екимов выразил соболезнования семье, близким, друзьям, коллегам Лидии Плужниковой.
«Мы намерены участвовать в расследовании случившегося», — заявил он
Плужникова является чемпионкой мира 2012 года среди молодежи в командном спринте. В паре с Дарьей Шмелевой она установила мировой рекорд (34,155 секунды) в командном спринте.