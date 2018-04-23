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Глазовский «Прогресс» сыграл вничью с лидером Суперлиги
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Глазовский «Прогресс» сыграл вничью с лидером Суперлиги 

ИА «Сусанин» 6 часов назад
Фото: ИА «Сусанин»
Глазов. Удмуртия. Глазовский «Прогресс» на домашнем паркете сыграл вничью с одним из лидеров Суперлиги. Встреча с клубом «Газпром-ЮГРА» завершилась со счетом 2:2.
Уже на 2 минуте счёт открыли гости, отличился Ришат Котляров. На 18-й минуте Иван Костяной восстановил равенство в счете. Во втором тайме «газовики» вышли вперед благодаря мячу Ромуло. Окончательный результат встречи установил Денис Гуляйкин, поразивший ворота соперника за несколько минут до конца игры.
Ничейный счёт после этого мяча продержится до 34-й минуты, пока благодаря голу Ромуло «газовики» вновь не выйдут вперёд.
«Сегодня ребята, наверно, прыгнули даже через голову. В таком составе оказали достойное сопротивление команде, которая одна из лучших в Европе, даже в мире, наверное. Результат, я думаю, да, у «Газпрома» было больше моментов, но у нас были тоже свои моменты, мы не отсиживались в обороне, мы имели хорошие шансы и возможности, поэтому большое спасибо ребятам за понимание, за то, что они делают, как они тренируются, как они относятся к играм. Спасибо», — сказал после игры наставник «Прогресса» Евгений Осинцев.
На данный момент команда из Удмуртии располагается на 7 месте в Суперлиге, имея в своем активе 37 очков. «Газпром-ЮГРА» после ничьи с Глазовом потеряла лидерство в чемпионате.
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