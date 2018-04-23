Глазовский «Прогресс» сыграл вничью с лидером Суперлиги

Глазов. Удмуртия. Глазовский «Прогресс» на домашнем паркете сыграл вничью с одним из лидеров Суперлиги. Встреча с клубом «Газпром-ЮГРА» завершилась со счетом 2:2.

Уже на 2 минуте счёт открыли гости, отличился Ришат Котляров . На 18-й минуте Иван Костяной восстановил равенство в счете. Во втором тайме «газовики» вышли вперед благодаря мячу Ромуло. Окончательный результат встречи установил Денис Гуляйкин , поразивший ворота соперника за несколько минут до конца игры.

Ничейный счёт после этого мяча продержится до 34-й минуты, пока благодаря голу Ромуло «газовики» вновь не выйдут вперёд.

«Сегодня ребята, наверно, прыгнули даже через голову. В таком составе оказали достойное сопротивление команде, которая одна из лучших в Европе, даже в мире, наверное. Результат, я думаю, да, у «Газпрома» было больше моментов, но у нас были тоже свои моменты, мы не отсиживались в обороне, мы имели хорошие шансы и возможности, поэтому большое спасибо ребятам за понимание, за то, что они делают, как они тренируются, как они относятся к играм. Спасибо», — сказал после игры наставник «Прогресса» Евгений Осинцев

На данный момент команда из Удмуртии располагается на 7 месте в Суперлиге, имея в своем активе 37 очков. «Газпром-ЮГРА» после ничьи с Глазовом потеряла лидерство в чемпионате.