Состоялась юбилейная Спартакиада Банка России

14-15 апреля у сотрудников Московских банков, страховых и финансовых организаций была возможность посоревноваться друг с другом в разных видах спорта в рамках юбилейной, десятой Спартакиады Банка России

Заместитель Председателя Банка России — Чистюхин Владимир Викторович;

Заместитель ген. директора по внешним связям компании «Ингосстрах» — Соломатин Илья петрович;

И. о. Председателя Правления ПАО «Росбанк» — Поляков Илья Андреевич

Генеральный директор ГК «Корпоративная Лига», руководитель комитета АРБ по спорту — Ширшов Сергей Николаевич В церемонии открытия Спартакиады приняли участие почетные гости:

Так же в рамках церемонии открытия с танцевальными номерами выступил коллектив современно танца «Дэнс Лайф» и группа поддержки команды Банка России, а для болельщиков были разыграны ценные призы в лотерее от организаторов и партнеров турнира!

С краткими итогами всех турниров можно ознакомиться ниже.

Турнир по мини-футболу

2 место. ДОМ.РФ 3 место. Группа РЭЦ и РН-Аэро

Турнир по волейболу

1 место. Банк России (М)

3 место. Банк России (Ж) и Ингосстрах

Турнир по настольному теннису

1 место. Банк России

2 место. Ингосстрах

Турнир по шахматам

3 место. Яковлев Владислав (ОТП Банк)

Большие гонки

1 место. Группа РЭЦ 2 место. Банк России

Полный обзор мероприятия читай на сайте cliga.ru!

Партнерами мероприятия выступили:

· Генеральный партнер Спартакиады Банка России — Московский кредитный банк — один из крупнейших частных банков России, который входит в список системно значимых банков РФ. Банк активно поддерживает различные социальные проекты и мероприятия направленные на популяризацию спорта в России.

· Наградные партнеры — Компания PresiDENT, Группа стоматологических центров «ТИП-ТОП», сеть семейных кафе Kitchen — предоставили подарки на лотерею, Большие Гонки, а также подарки лучшим игрокам турнира!