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Состоялась юбилейная Спартакиада Банка России
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Состоялась юбилейная Спартакиада Банка России 

Партнерский материал 4 часа назад
Фото: предоставлено организаторами
14-15 апреля у сотрудников Московских банков, страховых и финансовых организаций была возможность посоревноваться друг с другом в разных видах спорта в рамках юбилейной, десятой Спартакиады Банка России!
В рамках мероприятия прошли турниры по мини-футболу, волейболу, настольному теннису, шахматам и большим гонкам, а также Гала-матч по мини-футболу с участием руководителей организаций и звезд футбола, среди которых были: Александр Панов, Дмитрий Булыкин, Алексей Прудников, Виктор Лосев!
В церемонии открытия Спартакиады приняли участие почетные гости:
  • Заместитель Председателя Банка России — Чистюхин Владимир Викторович;
  • Заместитель ген. директора по внешним связям компании «Ингосстрах» — Соломатин Илья петрович;
  • И. о. Председателя Правления ПАО «Росбанк» — Поляков Илья Андреевич
  • Генеральный директор ГК «Корпоративная Лига», руководитель комитета АРБ по спорту — Ширшов Сергей Николаевич
Так же в рамках церемонии открытия с танцевальными номерами выступил коллектив современно танца «Дэнс Лайф» и группа поддержки команды Банка России, а для болельщиков были разыграны ценные призы в лотерее от организаторов и партнеров турнира!
С краткими итогами всех турниров можно ознакомиться ниже.
Турнир по мини-футболу
1 место. МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК
2 место. ДОМ.РФ  3 место. Группа РЭЦ и РН-Аэро
Турнир по волейболу
1 место. Банк России (М)
2 место. Абсолют Банк
3 место. Банк России (Ж) и Ингосстрах
Турнир по настольному теннису
1 место. Банк России
2 место. Ингосстрах
3 место. Московская биржа
Турнир по шахматам
1 место. Шнейдер Вероника (ОТП Банк)
2 место. Демкин Игорь (СК Макс)
3 место. Яковлев Владислав (ОТП Банк)
Большие гонки
1 место. Группа РЭЦ  2 место. Банк России
3 место Сбербанк
Полный обзор мероприятия читай на сайте cliga.ru!
Партнерами мероприятия выступили:
· Генеральный партнер Спартакиады Банка России — Московский кредитный банк — один из крупнейших частных банков России, который входит в список системно значимых банков РФ. Банк активно поддерживает различные социальные проекты и мероприятия направленные на популяризацию спорта в России.
· Официальные партнеры — Бэнк Оф Чайна, Мосбиржа, 2К Спорт, Водавозкин
· Наградные партнеры — Компания PresiDENT, Группа стоматологических центров «ТИП-ТОП», сеть семейных кафе Kitchen — предоставили подарки на лотерею, Большие Гонки, а также подарки лучшим игрокам турнира!
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