Ещё
Крон признался в допинге
Далее:
Читайте также:
Ещё

Крон признался в допинге 

Lenta.ru 7 часов назад
Фото: globallookpress.com
Бывший велосипедист Карстен Крон, выступавший за российскую команду Tinkoff-Saxo, признался в употреблении допинга. Слова спортсмена приводит голландский портал AD.
«На протяжении короткого периода карьеры я принимал допинг. Я прошу прощения за это, понимаю, что несу полную ответственность. Я был профессиональным велогонщиком и очень уважаю коллег, которые в то время отказывались от употребления запрещенных препаратов. Я убежден, что сейчас велоспорт чище, чем когда-либо», — заявил Крон.
Крон завершил карьеру в 2014 году в составе Tinkoff-Sax, которая в настоящий момент называется Tinkoff. В 2002 году спортсмен побеждал на этапе многодневки «Тур де Франс».
В декабре 2017 года было объявлено, что допинг-проба британца Криса Фрума дала положительный результат. В ней было обнаружено чрезмерное содержание сальбутамола. Сам спортсмен, который является четырехкратным победителем «Тур де Франс» объяснил, что принимает вещество, потому что страдает от астмы.
Последние новости
Трамп призвал Россию готовиться сбивать американские ракеты Медведев похвалился шестью годами покорения вершин Цены на одежду вырастут из-за обвала рубля
Комментарии  Ещё 6 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Россия может не поехать на Олимпиаду в Токио40
Как выглядит победившая всех гимнастка13
Липницкая удивила откровенным фото5
Российская гимнастика вызвала у финнов ужас50
Панарину запретили ехать на ЧМ
Видео
02:55
Россия заработает на футболе миллиарды долларов
Футбол Политика
02:39
Шарапова покинула элиту
Теннис
01:00
Пойманная на допинге россиянка заявила о невиновности
Зимние виды спорта
00:52
Левченко рассказала об идеальном размере груди
Легкая атлетика
02:08
Фанаты устроили побоище на поле
Футбол Статьи
00:54
«Показания Родченкова голословны»: суд сохранил золото Легкова
Зимние виды спорта Статьи
03:14
Овечкин на грани катастрофы
Хоккей
00:26
Как подросток убил российскую чемпионку
Летние виды спорта
03:16
Шипулин подхватил болезнь поцелуев
Биатлон
04:03
Обыски в биатлоне: Родченков винит Россию
Биатлон Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение