Выступавший за Россию велосипедист признался в допинге

Слова спортсмена приводит голландский портал AD.

«На протяжении короткого периода карьеры я принимал допинг. Я прошу прощения за это, понимаю, что несу полную ответственность. Я был профессиональным велогонщиком и очень уважаю коллег, которые в то время отказывались от употребления запрещенных препаратов. Я убежден, что сейчас велоспорт чище, чем когда-либо», — заявил Крон.

Крон завершил карьеру в 2014 году в составе Tinkoff-Sax, которая в настоящий момент называется Tinkoff. В 2002 году спортсмен побеждал на этапе многодневки «Тур де Франс».

В декабре 2017 года было объявлено, что допинг-проба британца Криса Фрума дала положительный результат. В ней было обнаружено чрезмерное содержание сальбутамола. Сам спортсмен, который является четырехкратным победителем «Тур де Франс» объяснил, что принимает вещество, потому что страдает от астмы.