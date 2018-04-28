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Российские дзюдоисты стали сильнейшими в Европе
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Российские дзюдоисты стали сильнейшими в Европе 

Lenta.ru 3 часа назад
Фото: РИА Новости
Сборная России по дзюдо заняла первое место в командном зачете на чемпионате Европы, который прошел в Израиле. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».
Российские дзюдоисты завоевали четыре золотые медали, одно серебро и три бронзовых награды. Золотыми медалистами среди россяин стали Ислам Яшуев (весовая категоря до 60 килограммов), Михаил Игольников (до 90 кг), Ирина Долгова (до 48 кг) и Наталья Кузютина (до 52 кг). Серебро в весовой категории свыше 100 килограммов завоевал Тамерлан Башаев. Бронзовыми призерами стали Беслан Мудранов (до 60 кг) и Аслан Лаппинагов (до 81 кг), Анастасия Конкина (до 57 кг).
Второе место в командном зачете заняла сборная Франции. Третья строчка досталась бельгийским дзюдоистам.
Турнир проходил в изральском Тель-Авиве с 26 по 28 апреля.
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