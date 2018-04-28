Российские дзюдоисты стали сильнейшими в Европе

Сборная России по дзюдо заняла первое место в командном зачете на чемпионате Европы, который прошел в Израиле. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Второе место в командном зачете заняла сборная Франции. Третья строчка досталась бельгийским дзюдоистам.

Турнир проходил в изральском Тель-Авиве с 26 по 28 апреля.