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Волгоградские пловцы завоевали шесть медалей на чемпионате России
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Волгоградские пловцы завоевали шесть медалей на чемпионате России 

АиФ Волгоград 2 часа назад
Фото: АиФ Волгоград
На чемпионате России по плаванию волгоградские спортсмены завоевали шесть медалей и одну путевку в отечественную сборную на главный международный старт сезона.
Как сообщили корреспонденту «АиФ-Волгоград» в пресс-службе областного комитета спорта, на соревнованиях, проходивших в Москве в спорткомплексе «Олимпийский», разыгрывались 42 комплекта наград в личных дисциплинах и эстафетах. За призовые места боролись более 600 участников из всех регионов России. Волгоградка Наталья Иванеева выиграла в брассе и серебряную медаль национального первенства, и выполнила отборочный норматив для попадания в российскую сборную на 50-метровом отрезке. Второе место также завоевала Марина Намазова. Две бронзовые медали достались 16-летней кролистке Яне Курцевой. В борьбе за награды на дистанциях 800 и 1500 метров вольным стилем она конкурировала с более взрослыми и маститыми спорстменками. Успешно выступила и мужская часть волгоградской команды. Наши спортсмены завоевали две бронзовые медали. Стайер Илья Сибирцев победил в плавании в полтора километра, а мастер спорта России Иван Кузьменко в спринтерском 50-метровом отрезке.
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