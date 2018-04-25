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Чепик рекомендован на пост тренера по плаванию
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Чепик рекомендован на пост главного тренера сборной России по плаванию 

ТАСС 1 час назад
Фото: РИА Новости
Президиум Всероссийской федерации плавания (ВФП) рекомендовал Сергея Чепика на должность главного тренера сборной России. Об этом ТАСС рассказал член президиума, почетный президент Всероссийской федерации плавания Геннадий Алешин.
Заседание президиума федерации прошло в среду в последний день чемпионата России по плаванию.
Также на пост главного тренера сборной России претендовали заслуженный тренер России Александр Клоков, а также спортивный менеджер комплексных международных соревнований и судья международной категории Вадим Ахмадиев. В ноябре прошлого года пост главного тренера национальной команды покинул Сергей Колмогоров, возглавлявший сборную с 2015 года.
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