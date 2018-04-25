Ещё
«Чемпионат» организует благотворительный забег
Далее:
Читайте также:
Ещё

«Чемпионат» организует благотворительный забег для профессионалов и любителей 

Чемпионат.com 7 часов назад
Фото: Чемпионат.com
Спортивный портал «Чемпионат» и сеть фитнес-клубов World Class совместно с «Русфондом» организуют благотворительный забег «На одном дыхании».
2 июня в парке на Поклонной горе в Москве более 1500 спортсменов возьмут старт на предварительно выбранной дистанции. Бегуны на длинные дистанции могут стать участниками полумарафона. Любители бега и здорового образа жизни могут ограничиться 10 км. Для самых спортивных семей мы подготовили «Детские забеги» на 1 км и 500 м. Регистрация уже открыта на специальной странице.
Мы приглашаем всех не только получить удовольствие от забега, но и сделать доброе дело — все собранные при регистрации средства перечисляются на лечение четырехлетнему Саше Истомину. У мальчика врожденный порок сердца, для его спасения нужна операция на сердце стоимостью 259 853 рублей. Помогите Саше! Бегите вместе с «Чемпионатом»!
Чемпионат.com: последние новости
У Олимпиады-2020 в Токио большие проблемы с подготовкой из-за денег Без прав и наказания. Как подросток убил российскую чемпионку Россиянин Колесников установил новый юношеский рекорд Европы в плавании на 50 м
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Ефимова вызвала пересуды эротическим фото26
Стало известно о судьбе Крушельницкого21
Липницкая удивила откровенным фото9
Российская гимнастка покорила весь мир31
Российские хоккеисты устроили массовую драку на льду46
Видео
04:00
«Пойдем в суд»: WADA и МОК объединились против РФ
Лыжный спорт Статьи
02:55
Россия заработает на футболе миллиарды долларов
Футбол Политика
02:22
Ефимова вызвала пересуды эротическим фото
Летние виды спорта
00:41
Американец сравнил Емельяненко с козлом
MMA
02:39
Шарапова покинула элиту
Теннис
06:19
Букмекеры не поверили в «Реал»
Футбол
01:00
Пойманная на допинге россиянка заявила о невиновности
Зимние виды спорта
00:35
В Москве объявят «сухой закон» на время ЧМ-2018
Футбол
03:38
Российская гимнастка покорила весь мир
Летние виды спорта
00:31
Панарину запретили ехать на ЧМ
Хоккей
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение