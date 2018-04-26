«Норильский никель» победил «Газпром-Югра» в первом матче 21-го тура Суперлиги 

«Норильский никель» в первом матче 21-го тура чемпионата России по мини-футболу на своей площадке одержал волевую победу над «Газпромом-Югра» со счётом 6:4. После этого успеха подопечные Александра Соколова набрали 53 очка и занимают шестое место в турнирной таблице. Команда Кака осталась на второй позиции, имея в активе 70 баллов.
Мини-футбол. Чемпионат России. Суперлига 21-й тур. Первый матч
«Норильский никель» (Норильск) — «Газпром-Югра» (Югорск) — 6:4 (1:3) голы: Сергеев, 1 (1:0), Нандо, 5 (1:1), Кайо, 9 (1:2), Ромуло, 20 (1:3), Чащин, 34 (2:3), Чишкала, 37 (2:4), Канивец, 38 (3:4), Костыгин, 44 (4:4, 10 м), Филиппов, 45 (5:4), Белов, 49 (6:4).