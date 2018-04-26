Ещё
«Норильский никель» победил «Газпром-Югра» в первом матче 21-го тура Суперлиги
Далее:
Читайте также:
Ещё

«Норильский никель» победил «Газпром-Югра» в первом матче 21-го тура Суперлиги 

Чемпионат.com 27 минут назад
«Норильский никель» в первом матче 21-го тура чемпионата России по мини-футболу на своей площадке одержал волевую победу над «Газпромом-Югра» со счётом 6:4. После этого успеха подопечные Александра Соколова набрали 53 очка и занимают шестое место в турнирной таблице. Команда Кака осталась на второй позиции, имея в активе 70 баллов.
Мини-футбол. Чемпионат России. Суперлига 21-й тур. Первый матч
«Норильский никель» (Норильск) — «Газпром-Югра» (Югорск) — 6:4 (1:3) голы: Сергеев, 1 (1:0), Нандо, 5 (1:1), Кайо, 9 (1:2), Ромуло, 20 (1:3), Чащин, 34 (2:3), Чишкала, 37 (2:4), Канивец, 38 (3:4), Костыгин, 44 (4:4, 10 м), Филиппов, 45 (5:4), Белов, 49 (6:4).
Чемпионат.com: последние новости
У Олимпиады-2020 в Токио большие проблемы с подготовкой из-за денег Без прав и наказания. Как подросток убил российскую чемпионку «Чемпионат» организует благотворительный забег для профессионалов и любителей
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Тренер предлагал мне интим четыре раза»230
Тренер прокомментировал обвинения в домогательствах2
Стало известно о судьбе Крушельницкого23
Липницкая удивила откровенным фото10
Российская гимнастика вызвала у финнов ужас50
Видео
04:00
«Пойдем в суд»: WADA и МОК объединились против РФ
Лыжный спорт Статьи
02:55
Россия заработает на футболе миллиарды долларов
Футбол Политика
00:35
Аргентинский футболист промазал по воротам с метра
Футбол
02:22
Ефимова вызвала пересуды эротическим фото
Летние виды спорта
00:41
Американец сравнил Емельяненко с козлом
MMA
02:39
Шарапова покинула элиту
Теннис
06:19
Букмекеры не поверили в «Реал»
Футбол
01:00
Пойманная на допинге россиянка заявила о невиновности
Зимние виды спорта
05:02
Лучший вратарь России не нужен на ЧМ
Хоккей ЧМ по хоккею 2018
00:35
В Москве объявят «сухой закон» на время ЧМ-2018
Футбол
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение