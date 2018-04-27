Ещё
Журова прокомментировала слова Родченкова
Далее:
Читайте также:
Ещё

Журова: обвинения Родченкова в адрес россиян были выгодны Западу 

Газета.Ru 2 часа назад
Фото: Helsinki Commission
Олимпийская чемпионка и депутат Госдумы Светлана Журова прокомментировала ситуацию с отказом бывшего руководителя московской антидопинговой лаборатории и информатора Всемирного антидопингового агентства (WADA) Григория Родченкова от своих обвинений в адрес российских спортсменов, которые были наказаны за нарушение антидопинговых правил.
"Мы давно просили о справедливости. Пострадали многие спортсмены. Кто понесет за это ответственность, если подтвердится, что отказ Родченкова от своих обвинений — не "фейковая" информация? Даже не понимаю, что сейчас должны делать WADA и МОК, вся доказательная база была построена на показаниях этого человека.
Если наши спортсмены не употребляли коктейль "Дюшес", то непонятна и вторая часть обвинений — зачем менять пробы, если первоначально ребятам ничего не давали. Раскрывается вторая часть обмана", — отметила олимпийская чемпионка", — цитирует Журову "РИА Новости".
Она также отметила, что любые обвинения Родченкова в адрес россиян были выгоды правительству западных стран.
"Судьи видели глаза ребят, которые говорили, что никогда не видели Родченкова, никаких коктейлей из его рук не брали. Он утверждал обратное, что чуть ли не сам лично все выдавал. Когда такая информация была нужна Западу и WADA, он это говорил, а сейчас отказывается о тех слов. Значит, наши спортсмены были правы, когда рассказывали о том, что видели Родченкова только по телевизору", — сказала депутат Госдумы.
Ранее Родченков на слушаниях в Спортивном арбитражном суде (CAS) сообщил, что никогда не давал российским спортсменам допинговый коктейль "Дюшес".
Газета.Ru: последние новости
Пловчиха Ефимова снова порадовала болельщиков откровенным фото Ефимова рассказала о порванном купальнике на чемпионате России Российская гимнастка победила на этапе Кубка мира и покорила весь мир
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Жена Крушельницкого приняла радикальное решение3
Российские хоккеисты отказываются возвращаться в сборную14
Кержакова возмутила сцена из фильма Козловского
Липницкая удивила откровенным фото13
Стало известно о судьбе Крушельницкого24
Видео
00:27
Француз забил гол рукой и сознался
Футбол
02:11
Чемпион ОИ испугался «задней» от Родченкова
Зимние виды спорта
04:00
«Пойдем в суд»: WADA и МОК объединились против РФ
Лыжный спорт Статьи
02:55
Россия заработает на футболе миллиарды долларов
Футбол Политика
01:00
Безногий мальчик сыграл в футбол с Диего Марадоной
Футбол
00:35
Аргентинский футболист промазал по воротам с метра
Футбол
02:22
Ефимова вызвала пересуды эротическим фото
Летние виды спорта
00:41
Американец сравнил Емельяненко с козлом
MMA
02:39
Шарапова покинула элиту
Теннис
06:19
Букмекеры не поверили в «Реал»
Футбол
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение