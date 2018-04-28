Украинскому борцу запретили ехать в РФ

Украинский борец греко-римского стиля Жан Беленюк заявил, что ему запретили ехать на Чемпионат Европы по спортивной борьбе, который состоится в Каспийске. Об этом сообщает «Чемпионат».

По словам спортсмена, о запрете было объявлено за неделю до выезда. Беленюк подчеркнул, что до последнего боролся за право поехать на соревнования. Он потратил «массу сил, времени, нервов и здоровья», чтобы показать высокие результаты и поднять на всеевропейском форуме украинский флаг.

«В будущем всё поменяется, и политическая конъюнктура в том числе, как это было неоднократно, но никто не вернёт спортсменам их молодость», — заключил Беленюк.

Публикация от ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ⓏⒽⒶⓃ ⒷⒺⓁⒺⓃⒾⓊⓀ (@zhanbeleniuk) 27 Апр 2018 в 12:09 PDT

В марте министр молодежи и спорта Украины Игорь Жданов подписал указ, запрещающий украинским спортсменам участвовать в любых соревнованиях на территории России.

В апреле Ассоциация спортивной борьбы Украины сообщила, что атлетам снова разрешили участвовать в соревнованиях в РФ. Еще во время действия запрета исполком ассоциации решил подать заявку на участие в ЧЕ в России. Глава организации Эльбрус Тедеев заявил, что введение подобных запретов — это «соревнование по принятию идиотских решений».

Позже Жданов пояснил, что запрет не снимали: приказ о запрете лишь уточнили, отменив госфинансирование сборных команд Украины на соревнованиях в РФ. Жданов признал, что из-за автономии спорта и Олимпийской хартии он «физически не может запретить» поездки спортсменов и тренеров на зарубежные соревнования.

Чемпионат Европы пройдет с 30 апреля по 6 мая в Каспийске. В рамках турнира состоятся соревнования по вольной, женской и греко-римской борьбе.