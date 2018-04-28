На Кубани задержана победительница ОИ-80

Министр физической культуры и спорта Краснодарского края, олимпийская чемпионка 1980 года по легкой атлетике Людмила Чернова стала фигурантом уголовного дела, сообщает РИА Новости

Чернову подозревают в превышении должностных полномочий, она задержана. В квартире министра проведен обыск.

Как сообщает издание со ссылкой на источник в силовых структурах Краснодарского края, Чернову подозревают в незаконном выделении бюджетных средств футбольному клубу «Кубань».

Деньги были переданы в рамках региональной программы по поддержке команд по игровым видам спорта. При этом субсидии могли получить только некоммерческие организации, а ФК «Кубань» являлся коммерческой структурой.

Людмила Чернова — заслуженный мастер спорта по легкой атлетике, 13-кратная чемпионка СССР, победительница Кубка Европы 1981 года, чемпионка Олимпийских игр 1980 года. Департамент по физической культуре и спорту Краснодарского края Чернова возглавляет с 2006 года.