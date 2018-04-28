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Сергей Андреев: «Спартак» убил интригу в борьбе за шестое место, вылетев из Кубка России
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Сергей Андреев: «Спартак» убил интригу в борьбе за шестое место, вылетев из Кубка России 

Советский спорт 4 часа назад
«Спартаку» будет очень тяжело поднять голову после своего фиаско в последних трех играх. Красно-белые сами лишили себя Кубка и возможности выиграть чемпионат.
Одно дело — функциональное состояние команды, совсем другое — моральное. В этом плане у москвичей могут быть проблемы.
Представьте, что будет, если Спартак» проиграет в Перми? Жаль, что «Спартак» убил интригу за шестое место, вылетев из Кубка России. Такая рубка была бы за путевку в еврокубки», — цитирует Андреева «Р-Спорт».
В случае победы «Спартака» в Кубке России шестая команда чемпионата страны получила бы путевку в Лигу Европы.
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