Сергей Андреев: «Спартак» убил интригу в борьбе за шестое место, вылетев из Кубка России

«Спартаку» будет очень тяжело поднять голову после своего фиаско в последних трех играх. Красно-белые сами лишили себя Кубка и возможности выиграть чемпионат.

Одно дело — функциональное состояние команды, совсем другое — моральное. В этом плане у москвичей могут быть проблемы.

Представьте, что будет, если Спартак» проиграет в Перми? Жаль, что «Спартак» убил интригу за шестое место, вылетев из Кубка России. Такая рубка была бы за путевку в еврокубки», — цитирует Андреева «Р-Спорт».

В случае победы «Спартака» в Кубке России шестая команда чемпионата страны получила бы путевку в Лигу Европы.