Андреев: последние матчи «Дины» для ассоциации мини-футбола — это позор

Почётный президент ассоциации мини-футбола России Семён Андреев прокомментировал второй за месяц матч московской «Дины», который был прерван из-за нехватки игроков. 28 апреля в 21-м туре недоиграли «Дина» и «Политех».

«Есть регламент чемпионата, и клуб «Дина» не может его соблюдать. Ситуация очень тяжёлая и некрасивая. Второй матч происходит так, что «Дина» почти сразу не может продолжать матч. Никто такой расклад событий не собирается одобрять. Последние матчи «Дины» для ассоциации мини-футбола — это позор. Такие матчи подрывают имидж нашего вида спорта и дискредитирует всю работу, которую мы проводили до этого. Так дальше продолжаться не может, хорошо, что чемпионат заканчивается.