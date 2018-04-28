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Андреев: последние матчи «Дины» для ассоциации мини-футбола — это позор
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Андреев: последние матчи «Дины» для ассоциации мини-футбола — это позор 

Чемпионат.com 3 часа назад
Почётный президент ассоциации мини-футбола России Семён Андреев прокомментировал второй за месяц матч московской «Дины», который был прерван из-за нехватки игроков. 28 апреля в 21-м туре недоиграли «Дина» и «Политех».
«Есть регламент чемпионата, и клуб «Дина» не может его соблюдать. Ситуация очень тяжёлая и некрасивая. Второй матч происходит так, что «Дина» почти сразу не может продолжать матч. Никто такой расклад событий не собирается одобрять. Последние матчи «Дины» для ассоциации мини-футбола — это позор. Такие матчи подрывают имидж нашего вида спорта и дискредитирует всю работу, которую мы проводили до этого. Так дальше продолжаться не может, хорошо, что чемпионат заканчивается.
Мне особенно больно смотреть на ситуацию в «Дине», ведь я был первым главным тренером этой команды. Надеюсь, что клуб не исчезнет по окончанию чемпионата. Мы надеялись, что ситуация исправится, ведь это клуб с историей и он важен для нас», — сказал Андреев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Никитой Кузиным.
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