«Прогресс» обыграл «Автодор» в ЧР по мини-футболу 

Глазовский «Прогресс» на своей площадке одержал вторую победу над смоленским «Автодором» в рамках 21-го тура чемпионата России среди команд Суперлиги. Во втором матче хозяев праздновали победу со счётом 4:3 благодаря дублю Дениса Гуляйкина, забившего третий и четвёртый мячи в ворота гостей.
Накануне «Прогресс» разгромил «Автодор» со счётом 5:1.
Мини-футбол. Чемпионат России. Суперлига. 21-й тур. Второй матч
«Прогресс» (Глазов) — «Автодор» (Смоленск) — 4:3 (2:1). Голы: Симанов, 4, Будин, 19, Гуляйкин, 29, 30 — Поддубный, 24, Казаков, 32, Давыдов, 43.
Первый матч — 5:1.