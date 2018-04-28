Дериглазова выиграла этап КМ в Германии

Российская рапиристка, олимпийская чемпионка Инна Дериглазова, выиграла этап Кубка мира по фехтованию в Таубербишофсхайме (Германия). В финале Дериглазова одержала победу над кореянкой Хи Сук Чжеон со счётом 13:12. В полуфинале россиянка взяла верх над американкой Ли Кифер — 15:10. Ещё одна бронза — у немки Леони Эберт.
Ещё одна россиянка Светлана Трипапина завершила борьбу на стадии четвертьфинала, потерпев сокрушительное поражение от Дериглазовой — 4:15.
Аделина Загидуллина и Лариса Коробейникова завершили борьбу в 1/16 финала, при этом Коробейникова проиграла Эберт — 11:15.