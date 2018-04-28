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Дериглазова выиграла этап КМ в Германии
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Рапиристка Дериглазова выиграла этап Кубка мира в Германии 

Чемпионат.com 5 часов назад
Фото: РИА Новости
Российская рапиристка, олимпийская чемпионка Инна Дериглазова, выиграла этап Кубка мира по фехтованию в Таубербишофсхайме (Германия). В финале Дериглазова одержала победу над кореянкой Хи Сук Чжеон со счётом 13:12. В полуфинале россиянка взяла верх над американкой Ли Кифер — 15:10. Ещё одна бронза — у немки Леони Эберт.
Ещё одна россиянка Светлана Трипапина завершила борьбу на стадии четвертьфинала, потерпев сокрушительное поражение от Дериглазовой — 4:15.
Аделина Загидуллина и Лариса Коробейникова завершили борьбу в 1/16 финала, при этом Коробейникова проиграла Эберт — 11:15.
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