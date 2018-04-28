«Тюмень» и «Синара» сыграли вничью в ЧР по мини-футболу

«Тюмень» и «Синара» сыграли вничью со счётом 2:2 в первом матче 21-го тура чемпионата России по мини-фуболу, который прошёл в Тюмени. Ничью хозяевам на 50-й минуте матча принёс Артём Антошкин

В другом матче игрового дня «Ухта» на своей площадке нанесла поражение «Новой генерации» со счётом 2:1.

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«Тюмень» — «Синара» (Екатеринбург) — 2:2 (1:1). Голы: Милованов, 1, Антошкин, 50 — Бастриков, 16, Фахрутдинов, 48.

«Ухта» — «Новая генерация» (Сыктывкар) — 2:1 (2:1). Голы: Бикбулатов, 2, Смирнов, 8 — Шишов, 8.

Вторые встречи тех же соперников в рамках 21-го тура пойдут 29 апреля.