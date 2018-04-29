Мустафина развелась с бобслеистом Зайцевым

«Дорогие подписчики, я бы очень хотела, чтобы всю важную информацию вы получали от меня лично. Поэтому хочу вам сообщить, что месяц назад я развелась», — написала она в соцсети.

A post shared by Aliya Mustafina (@musaliya135) on Apr 29, 2018 at 3:34am PDT

Предвосхищая вопросы о причинах развода, спортсменка написала, что с мужем рассталась по-хорошему и никаких претензий к нему не имеет.

«Просто бывший муж оказался не моим человеком. Претензий у нас тоже нет друг к другу. Очень люблю Алису и очень благодарна Леше за нашу дочь», — поделилась она.

Мустафина и Зайцев поженились в ноябре 2016 года. В июне 2017 года у них родилась дочь.