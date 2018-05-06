Российские гимнасты получили бронзу Кубка мира

Российские гимнасты получили бронзу на этапе Кубка мира

Сборная России по художественной гимнастике стала бронзовым призером в командном многоборье на этапе Кубка мира, который проходит в испанском городе Гвадалахара, сообщает "Советский спорт"

В общей сумме российские спортсменки набрали 38,150 балла.

Первое место заняли гимнастки из Болгарии. В их активе 43,800 балла. Второе место заняли представительницы Италии, которые показали результат 39,750 балла.