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Российские гимнасты получили бронзу Кубка мира
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Российские гимнасты получили бронзу на этапе Кубка мира 

Газета.Ru 4 часа назад
Фото: РИА Новости
Сборная России по художественной гимнастике стала бронзовым призером в командном многоборье на этапе Кубка мира, который проходит в испанском городе Гвадалахара, сообщает "Советский спорт".
В общей сумме российские спортсменки набрали 38,150 балла.
Первое место заняли гимнастки из Болгарии. В их активе 43,800 балла. Второе место заняли представительницы Италии, которые показали результат 39,750 балла.
Ранее сообщалось, что гимнастки Александра Солдатова и Арина Аверина завоевали серебро и бронзу соответственно в индивидуальном многоборье.
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