Ефимова показала сексуальное фото

Ефимова шокировала болельщиков сексуальными фотографиями из Волгодонска

Известная российская пловчиха, пятикратная чемпионка мира Юлия Ефимова опубликовала серию из двух фотографий в купальнике. Снимки появились в инстаграме спортсменки.

Знаменитая спортсменка устроила фотосессию в родном Волгодонске, где россиянка в шестилетнем возрасте начала заниматься плаванием.

Публикация от Yuliya Efimova (@pryanya93) 2 Май 2018 в 8:59 PDT

"Дом там, где Дон", — написала Ефимова, добавив эмодзи в виде сердца.

Фанаты спортсменки оставили под фотографиями множество комментариев.

"У вас есть фанаты даже из Коста-Рики. Юлия, ваша фигура прекрасна! Желтый вам очень идет. Кроме того, вы пловец элитного уровня. Продолжаете загружать прекрасные фотографию из потрясающих мест, которые вы посещаете. Когда вы собираетесь посетить Коста-Рику?" — написал пользователь Майкл Альфаро.

Ранее сообщалось, что Ефимова порвала купальник на чемпионате России.