Ещё
Ефимова показала сексуальное фото
Далее:
Читайте также:
Ещё

Ефимова шокировала болельщиков сексуальными фотографиями из Волгодонска 

Газета.Ru 12 часов назад
Фото: РИА Новости
Известная российская пловчиха, пятикратная чемпионка мира Юлия Ефимова опубликовала серию из двух фотографий в купальнике. Снимки появились в инстаграме спортсменки.
Знаменитая спортсменка устроила фотосессию в родном Волгодонске, где россиянка в шестилетнем возрасте начала заниматься плаванием.
"Дом там, где Дон", — написала Ефимова, добавив эмодзи в виде сердца.
Фанаты спортсменки оставили под фотографиями множество комментариев.
"У вас есть фанаты даже из Коста-Рики. Юлия, ваша фигура прекрасна! Желтый вам очень идет. Кроме того, вы пловец элитного уровня. Продолжаете загружать прекрасные фотографию из потрясающих мест, которые вы посещаете. Когда вы собираетесь посетить Коста-Рику?" — написал пользователь Майкл Альфаро.
Ранее сообщалось, что Ефимова порвала купальник на чемпионате России.
Газета.Ru: последние новости
18-летняя спортсменка погибла по время матча по регби Российская гимнастка Кудрявцева поделилась откровенным фото в купальнике Украинскому борцу Беленюку запретили ехать на чемпионат Европы в Россию
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Кожевников нашел виноватых в «неудаче» сборной РФ
«Тренер предлагал мне интим четыре раза»305
МОК оказал влияние на Украину1
Долги не пускают футбольную Россию в Европу8
Путин заявил о готовности к ЧМ-201852
Видео
03:44
В Казани пройдет футбольный матч между роботами
Футбол
02:01
Путин заявил о готовности к ЧМ-2018
Футбол
01:33
Гимнастка приземлилась на голову
Легкая атлетика
01:12
«Конец карьеры уже близко»
Футбол Прочее
00:30
Родченков наносит ответный удар
Зимние виды спорта
00:43
Боец ММА показательно удушила американского военного
MMA Прочее
04:21
Путин заявил о завершении подготовки к ЧМ-2018
Футбол Прочее
01:33
Гимнастка приземлилась на голову, спрыгнув с бревна
Летние виды спорта
03:29
Как проходил бой Емельяненко с Миром
MMA
00:30
Кокорин пошутил над Дзюбой
Футбол
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение