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Гимнастка приземлилась на голову, спрыгнув с бревна
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Гимнастка приземлилась на голову, спрыгнув с бревна 

Рамблер 10 часов назад
Несчастный случай произошёл на турнире по спортивной гимнастике Pacific Rim Championships в Медельине в Колумбии. 16-летняя американская гимнастка Морган Херд, которая является абсолютной чемпионкой мира 2017 года в многоборье, приземлилась на голову после завершения программы на бревне, напугав болельщиков. Девушка начала выступление безупречно, но в конце оступилась и неудачно приземлилась. Падение лишь чудом не привело к серьёзной травме. Позже девушка призналась, что программа не бревне прошла не так безупречно, как было запланировано, и с радостью написала, что, несмотря на падение, с ней всё в порядке. Тем не менее, Федерация гимнастики США решила снять Морган Херд с турнира. Спортсменка была расстроена, но отметила, что понимает, что это было сделано ради её же безопасности и здоровья.
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