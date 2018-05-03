Гимнастка приземлилась на голову, спрыгнув с бревна 

Несчастный случай произошёл на турнире по спортивной гимнастике Pacific Rim Championships в Медельине в Колумбии. 16-летняя американская гимнастка Морган Херд, которая является абсолютной чемпионкой мира 2017 года в многоборье, приземлилась на голову после завершения программы на бревне, напугав болельщиков. Девушка начала выступление безупречно, но в конце оступилась и неудачно приземлилась. Падение лишь чудом не привело к серьёзной травме. Позже девушка призналась, что программа не бревне прошла не так безупречно, как было запланировано, и с радостью написала, что, несмотря на падение, с ней всё в порядке. Тем не менее, Федерация гимнастики США решила снять Морган Херд с турнира. Спортсменка была расстроена, но отметила, что понимает, что это было сделано ради её же безопасности и здоровья.