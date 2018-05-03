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18-летняя регбистка погибла по время матча
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18-летняя регбистка погибла по время матча 

RT на русском 10 часов назад
Фото: federugby.it
18-летняя итальянская спортсменка Ребекка Бралья погибла в результате травмы, полученной во время матча по регби.
Об этом сообщает официальный сайт Федерации регби Италии.
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Девушка неудачно упала навзничь, ударившись затылком. Её доставили на вертолёте в больницу Чезены, где она перенесла операцию. Однако спасти жизнь Бральи не удалось.
Отмечается, что все регбийные матчи в Италии в ближайшие выходные начнутся с минуты молчания.
Ранее сообщалось, что россиянки вышли в плей-офф этапа Мировой серии по регби-7 в Японии.
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Комментарии10  Ещё 7 источников 
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