18-летняя регбистка погибла по время матча

18-летняя итальянская спортсменка Ребекка Бралья погибла в результате травмы, полученной во время матча по регби.

Об этом сообщает официальный сайт Федерации регби Италии.

Девушка неудачно упала навзничь, ударившись затылком. Её доставили на вертолёте в больницу Чезены, где она перенесла операцию. Однако спасти жизнь Бральи не удалось.

Отмечается, что все регбийные матчи в Италии в ближайшие выходные начнутся с минуты молчания.

Ранее сообщалось, что россиянки вышли в плей-офф этапа Мировой серии по регби-7 в Японии.