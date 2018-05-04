Доходились: россиян не пустили на ЧМ из-за Чегина

Пятеро российских атлетов лишены права участвовать в чемпионате мира по спортивной ходьбе, который пройдет в Китае 5-6 мая. Все они работали на сборе в Караколе, где был также замечен пожизненно отстраненный от работы в спорте тренер Виктор Чегин

Международная ассоциация легкоатлетических федераций (ИААФ) отстранила пятерых российских спортсменов от участия в чемпионате мира по спортивной ходьбе. Об этом организация объявила в новости на своем официальном сайте.

Как сообщается в заявлении, Всероссийская федерация легкой атлетики уже получила уведомление о том, что панель ИААФ по наблюдению за допингом приняла решение отозвать статус авторизованных нейтральных атлетов у пятерых российских ходоков.

«Решение было принято в ожидании дальнейшего расследования ряда серьезных вопросов, связанных с участием в тренировочном лагере в Караколе в Кыргызской Республике в прошлом месяце тренера Виктора Чегина, который был пожизненно отстранен от деятельности в спорте», — говорится на сайте ИААФ.

«Эти пятеро атлетов не имеют права участвовать в чемпионате мира по спортивной ходьбе в китайском Тайканге, который пройдет в ближайший уикенд (5-6 мая). Организаторы соревнований уже поставлены в известность о вынесенном решении, а пятеро отстраненных российских спортсменов удалены из старт-листа.

Панель по наблюдению за допингом уточнит статус возможного участия отстраненных атлетов в соревнованиях в 2018 году после того, как получит дополнительную информацию от Российского антидопингового агентства (РУСАДА), и когда станут известны результаты последующих исследований вопроса».

Также в заявлении Междунарожной ассоциации легкоатлетических федераций говорится, что Совет по допингу уверен в отсутствии в Караколе двух других допущенных ранее до чемпионата мира российских ходоков.

Ситуацию уже прокомментировал президент ВФЛА Дмитрий Шляхтин , еще несколько дней назад критически высказывался по поводу возможного сотрудничества российских спортсменов с пожизненно отстраненным тренером.

«Мы выполняем требования ИААФ, и были четкие критерии, которые подразумевали отсутствие коммуникации с отстраненными тренерами, «чистую» допинг-историю, — рассказал Шляхтин агентству «Р-Спорт».

— За это время у ходоков взяли проб практически в два раза больше, чем у остальных атлетов, а это говорит о том, что к ходьбе изначально было пристальное внимание.

Конечно, речи об апелляции тут и не может идти, это однозначно без вариантов. Были требования, условия, и они были нарушены. За что боролись, на то и напоролись.

Обидно за ребят, которые пахали, готовились, но не смогут стартовать. Плюс денежные средства, которые пошли на эту подготовку, на взятие проб — все это коту под хвост. Русская «авось» в очередной раз дает результат».

Напомним, что по правилам Всемирного антидопингового агентства (WADA), под которыми подписалась в свое время ИААФ, сотрудничество с дисквалифицированным тренером влечет за собой дисквалификацию для прибегшего к нему спортсмена.

Поэтому Афанасьева, Елисеева, Липанова, Шарыпов и Широбоков, тренировавшиеся в Караколе, лишились своих аккредитаций на чемпионат мира, а отсутствовавшие там Мизин и Смердова поедут в Китай.

Напомним, что Всероссийская федерация легкой атлетики по-прежнему не восстановлена в своем статусе в ИААФ после дисквалификации 2016 года.

Из-за этого российские легкоатлеты, за исключением допущенной в нейтральном статусе прыгуньи в длину Дарьи Клишиной , уже пропустили Олимпиаду в Рио-де-Жанейро, а также вынуждены каждый раз проходить процедуру аккредитации и выступать на международных соревнованиях, в случае положительного вердикта специальной комиссии ИААФ, в нейтральном статусе.

История с работой пожизненно дисквалифицированного Чегина с российскими спортивными ходоками только добавит проблем ВФЛА и может стать одним из камней преткновения для восстановления организации в правах.