В московском метро начнут продавать билеты, оформление которых посвящено Дню Победы

МОСКВА, 8 мая. / ТАСС /. Проездные билеты «Единый», дизайн которых посвящен Дню Победы, появятся в кассах Московского метрополитена. Они будут выпущены тиражом 600 тыс. экземпляров, сообщается во вторник на сайте столичной мэрии.

"Билеты на одну, две, 20 и 40 поездок начнут продавать с 9 мая", — приводит портал слова первого замначальника метро по стратегическому развитию и клиентской работе Романа Латыпова

На проездных будет написано «9 Мая» и «Помним».

Пассажиров подземки в праздничный день ждут фотовыставки, традиционные памятные билеты, выступление кадетского оркестра и традиционные георгиевские ленты.