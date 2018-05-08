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В московском метро начнут продавать билеты, оформление которых посвящено Дню Победы
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В московском метро начнут продавать билеты, оформление которых посвящено Дню Победы 

ТАСС 6 часов назад
Фото: Медиа-центр
МОСКВА, 8 мая. /ТАСС/. Проездные билеты «Единый», дизайн которых посвящен Дню Победы, появятся в кассах Московского метрополитена. Они будут выпущены тиражом 600 тыс. экземпляров, сообщается во вторник на сайте столичной мэрии.
"Билеты на одну, две, 20 и 40 поездок начнут продавать с 9 мая", — приводит портал слова первого замначальника метро по стратегическому развитию и клиентской работе Романа Латыпова.
На проездных будет написано «9 Мая» и «Помним».
Пассажиров подземки в праздничный день ждут фотовыставки, традиционные памятные билеты, выступление кадетского оркестра и традиционные георгиевские ленты.
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