В горах Грузии погиб чемпион мира

Чемпион мира 2017 года по грэпплингу, 27-летний Григол Ткемаладзе погиб в результате падения со скалы в селе Хадори Ахметского муниципалитета. Об этом сообщила в субботу тбилисская телекомпания "Рустави-2".

По ее данным, 4 мая спортсмен приехал в село из Тбилиси. В тот же день в горах он оступился и упал в ущелье с высоты 150 метров.

В субботу МВД страны сообщило, что на место происшествия 4 мая оперативно были отправлены более 20 спасателей из Телави, Ахмета и Гурджаани.

"Спасательно-поисковая операция проходила в высокогорье, в условиях сложного рельефа, спустя сутки удалось обнаружить труп погибшего", — сообщила пресс-служба Агентства по управлению чрезвычайными ситуациями МВД Грузии.

Грэпплинг — вид спортивного единоборства, совмещающий технику всех борцовских дисциплин, с минимальными ограничениями по использованию болевых и удушающих приемов.