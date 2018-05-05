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В горах Грузии погиб чемпион мира
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В горах Грузии погиб чемпион мира 

ТАСС 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Чемпион мира 2017 года по грэпплингу, 27-летний Григол Ткемаладзе погиб в результате падения со скалы в селе Хадори Ахметского муниципалитета. Об этом сообщила в субботу тбилисская телекомпания "Рустави-2".
По ее данным, 4 мая спортсмен приехал в село из Тбилиси. В тот же день в горах он оступился и упал в ущелье с высоты 150 метров.
В субботу МВД страны сообщило, что на место происшествия 4 мая оперативно были отправлены более 20 спасателей из Телави, Ахмета и Гурджаани.
"Спасательно-поисковая операция проходила в высокогорье, в условиях сложного рельефа, спустя сутки удалось обнаружить труп погибшего", — сообщила пресс-служба Агентства по управлению чрезвычайными ситуациями МВД Грузии.
Грэпплинг — вид спортивного единоборства, совмещающий технику всех борцовских дисциплин, с минимальными ограничениями по использованию болевых и удушающих приемов.
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