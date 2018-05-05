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Тимошинина и Шлейхер стали первыми в Казани
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Прыгуны в воду Тимошинина и Шлейхер стали первыми в миксте на этапе Мировой серии в Казани 

ТАСС 7 часов назад
Фото: РИА Новости
Россияне Юлия Тимошинина и Никита Шлейхер заняли первое место в синхронных прыжках в воду с 10-метровой вышки в миксте на этапе Мировой серии, который проходит в Казани.
Россияне набрали 331,35 балла по результатам пяти прыжков. Вторыми стали Ким Ми Хва и Иль Хён Мён из КНДР (330). Третье место заняли канадцы Меган Банфето и Венсан Риндо (306,72).
В итоговом зачете первое место поделили команды России и КНДР, набрав по 90 баллов. Обе сборные одержали по две победы, один раз становились вторыми и один раз — третьими. Третье место заняла команда Германии (60 баллов).
Этап Мировой серии в Казани завершится 6 мая.
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