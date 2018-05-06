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Покер Фахрутдинова помог «Синаре» в гостях разгромить «Прогресс» в Суперлиге
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Покер Фахрутдинова помог «Синаре» в гостях разгромить «Прогресс» в Суперлиге 

Чемпионат.com 1 час назад
Екатеринбургская «Синара» в 22-м туре Суперлиги России по мини-футболу на выезде разгромила «Прогресс» из Глазова со счётом 11:2. Покер оформил Никита Фахрутдинов. «Синара» стала пятой по итогам регулярного чемпионата, а «Прогресс» занял седьмое место.
Мини-футбол. Чемпионат России. Суперлига
22-й тур  «Прогресс» (Глазов) — «Синара» (Екатеринбург) — 2:11 (0:5)
голы: Фахрутдинов, 7 (0:1), Соколов, 10 (0:2), Шистеров, 13 (0:3), Фахрутдинов, 13 (0:4), Бастриков, 20 (0:5), Шистеров, 26 (0:6), Абрамов, 28 (0:7), Оппер, 43 (1:7), Соколов, 44 (1:8), Фахрутдинов, 46 (1:9), Мелконян, 48 (2:9), Бастриков, 49 (2:10), Фахрутдинов, 50 (2:11).
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