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Алекберов покидает пост главного тренера мини-футбольной «Ухты»
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Алекберов покидает пост главного тренера мини-футбольной «Ухты» 

Чемпионат.com 4 часа назад
Главный тренер мини-футбольного клуба «Ухта» Темур Алекберов сообщил, что покидает свой пост.
«Моя работа в МФК «Ухта» завершена. Спасибо большое президенту Виталию Анатольевичу Габуеву за доверие и понимание, спасибо болельщикам за поддержку и терпение, спасибо тренерскому штабу за помощь и профессионализм, спасибо игрокам за работу и за то, что хоть и медленно, но шли вперёд и закончили с надеждой, а не бросили играть, доигрывая чемпионат», — написал Алекберов на своей странице в «Фейсбук».
«Ухта» с 6 победами и 3 ничьими в 33 матчах заняла предпоследнее, 11-е место, в регулярном чемпионате сезона-2017/18, опередив только московскую «Дину».
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