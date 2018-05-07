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Женская сборная России по мини-футболу обыграла Польшу на турнире в Красногорске
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Женская сборная России по мини-футболу обыграла Польшу на турнире в Красногорске 

Чемпионат.com 1 час назад
Женская сборная России по мини-футболу обыграла команду Польши со счётом 4:1 на международном турнире, который проходит в Красногорске.
Соревнования посвящены предстоящему Дню Победы. В составе российской команды результативными ударами отметились Анастасия Дурандина, Александра Самородова, Алёна Ефипова и Виктория Лебедева.
Сегодня, 7 мая, российские девушки встретятся со сборной Венгрии, которая в первом поединке уступила испанкам — 0:8. В другом матче польская команда сыграет со сборной Испании.
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